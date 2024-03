Almendra Gomelsky conquistó los corazones de chicos y grandes desde hace más de 30 años, cuando condujo Nubeluz, un inolvidable programa que traspasó fronteras. Ahora, conduce un programa en Radio Corazón junto a su gran amiga Katia Condos, alista el show de despedida de Nubeluz y también estará en la obra Planchando el despecho, que se estrena este 23 de mayo en la Cúpula de las Artes.

Además del reencuentro de Nubeluz, estás alistando la obra Planchando el despecho.

Sí, Planchando el despecho es una obra del colombiano Juan Carlos Mazo, que se hizo por primera vez hace ocho años con gran éxito con cuatro cantantes muy capas. Decidimos hacer la obra acá, nosotras cuatro con coproducción de Tondero, y el año pasado nos fue excelente.

¿Cuándo estrenan la nueva temporada?

Empezamos el 23 de mayo, ya están las entradas a la venta y estamos muy contentos. El año pasado la presentamos en la Cúpula de las Artes, fue una temporada corta, pero con gran éxito. La verdad es que nos fue muy bien, así que la estamos reponiendo a pedido del público que se quedó sin verla.

Almendra Gomelsky. (Foto: DIfusión/ Tondero)





¿En qué consiste la obra?

Es como una catarsis, te planchas el despecho de una forma divertida, cantando eufóricamente con tus amigas o amigos, porque no solamente es una obra para mujeres, es para todo el público. Además, lo bonito de la Cúpula es que hay venta de tragos y puedes ingresar con ellos, entonces la gente se empila, así que yo recomiendo que vayan sin carro, que se tomen su taxi y que se la pasen bomba.

¿Cuál es tu forma de ‘planchar’ el despecho?

Depende. Hay diferentes épocas en la vida. Cuando eres joven y estás enamorada, sufres un montón y piensas que te vas a morir si te dejan o si dejas, te haces un mundo, pero conforme pasan los años y te vas volviendo madura, con las experiencias de la vida, vas entendiendo que todo es parte del crecimiento, te ayuda a ser mejor persona y más estable. Creo que hoy planchamos el despecho cantando estas canciones que todo el mundo conoce, que en algún momento te han acompañado en algún fin de relación o algo y las ponías para llorar más. Es una forma de hacer catarsis y de terminar con algo que todavía quizá está ahí adentro, que te hace sufrir.

Compartes una amistad de años con tus compañeras de elenco.

Sí, de hecho, somos amigas desde hace mucho; entonces, trabajar juntas es superbueno y sabemos de qué pie cojea cada una. Nos conocemos antes de hablar y eso hace que también el trabajo sea mucho mejor. Es más divertido trabajar entre amigas. Conocemos nuestras formas de comunicar. Entonces, se ha hecho un equipo lindo; además de nosotras cuatro, con todo el equipo musical que está en el escenario y afuera.

¿Te gustaría volver a la televisión con el programa Mujeres de la PM?

No, la verdad es que cada una tiene harto trabajo y la televisión, quieras o no, te quita mucho tiempo. Estamos enfocadas desde hace muchos años en los shows en vivo, en el podcast. Yo estoy en la radio con Katia. Gianella también sigue con sus obras, Rebeca está con su programa. Entonces, realmente encontrar tiempos para hacer cosas es difícil. Las hacemos, pero dentro de los tiempos de cada una, por eso es que estamos haciendo estos shows.

Almendra Gomelsky alista show de despedida de Nubeluz. (Foto: Difusión)





Hace poco contabas en redes que estás libre de carcinoma, ¿cómo te encuentras?

Sí, gracias a Dios todo está bien, fue tratado a tiempo. Ha sido algo doloroso al comienzo porque está en una zona complicada, donde hay mucho nervio y fue bastante complicado. Creo que todo aquello que se vea con anticipación siempre es mucho más fácil de sobrellevar, así que estoy supercontenta con los doctores que me han atendido. Y, obviamente, decirle a la gente que haga sus chequeos preventivos, que el sol está tremendo, que se cuide, que la piel es el órgano más grande que tenemos y lo tenemos que cuidar.

Ha pasado mucho tiempo desde que se emitió Nubeluz, pero mucha gente aún sigue pidiendo un programa similar.

Van a cumplirse 34 años desde que hicimos Nubeluz, imagínate. Ha sido una época hermosa, no solamente para los que hemos hecho el programa, sino para la gente que aún lo recuerda. Nubeluz duró solo 6 años. Sin embargo, hasta el día de hoy la gente lo recuerda con cariño. Creo que ha sido una producción tan grande y tan bien pensada para que justamente se pueda aprender de las canciones, de los mensajes. La gente que ha crecido con eso ha sido una mejor persona y eso es lo que hay que destacar.

¿Consideras que no hay programas adecuados para niños?

Me da pena, porque al final de cuentas los niños siguen siendo niños, lo que pasa es que ahora no tienen nada que ver para su edad. Todo lo que hay es lo que consume un adulto. Me da mucha pena que los niños no vivan su momento, lo que tienen que aprender desde chicos. Las canciones de Nubeluz eran atemporales, puedes poner hoy las canciones con mensajes a un niño y las va a entender. Yo creo que sería siempre bueno hacer algo para ese público, solo que cuando a mí me dicen “¿volverías a hacerlo?”, yo digo que no, pero si se volviera a hacer Nubeluz tendría que ser algo moderno. Ahora los chicos son más visuales, tienen otra forma de aprender, están más globalizados. Sería genial que hubiera más programas del estilo de Nubeluz, pero aterrizados a esta época.





AUTOFICHA:

“A veces te pueden pasar cosas feas y duras, pero eso enseña mucho más. Nubeluz fue una de las cosas más increíbles que me han pasado en la vida y me cambió el destino porque, si bien yo había hecho modelaje, no era lo que yo quería hacer, yo estaba estudiando diseño de modas”.

“Nunca me he propuesto nada en la vida, soy de esas personas a las que le gusta que la vida las sorprenda. Cuando llega algo, obviamente, trabajo muy fuerte, me preparo, no soy improvisada, pero creo que he nacido con una estrella y he sabido sacarle provecho a las cosas que me han llegado”.

“Creo que después de la pandemia, hemos aprendido a vivir un día a la vez y que el mañana no existe. El hoy es lo único que tienes y con ello tienes que hacer algo. Eso es lo que hago cada día, levantarme, agradecer que estoy viva y que el destino me sorprenda”.









