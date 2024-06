En los últimos días, se generó gran expectativa por la película ‘Sube a mi nube’, que se estrena el próximo 19 de setiembre. La cinta contará la historia de Nubeluz, aclamado programa infantil de la década de los 90, cuyo éxito traspasó fronteras.

El filme también abordará el papel que tuvieron las dalinas Mónica Santa María y Almendra Gomelsky, quienes serán interpretadas por las actrices Silvana Cañote y Alessa Esparza, respectivamente.

Ante esto, Almendra Gomelsky explicó en el programa de Ernesto Pimentel, ‘El reventonazo de la Chola’, por qué no estará en la película.

“Ellos me llamaron, antes de pandemia inclusive, que estaban con la idea de realizar esta película. Me contaron un poco de lo que querían hacer, me pidieron la ayuda para la difusión de la película”, reveló.

Además, detalló por qué no aceptó la invitación: “Yo le dije que no estaba interesada, no me interesaba el enfoque que le estaban dando”, sostuvo.

De otro lado, pidió que el tratamiento de la historia de su excompañera, Mónica Santa María, quien se suicidó en su vivienda del distrito de La Molina, sea con respeto.

“Yo espero que como son personas que admiro, los quiero los que están detrás de la película, que le hagan con todo el respeto que se merece la memoria de Mónica y el nombre de ‘Nubeluz’. Al final, todavía la película no sale, no lo sé”, indicó.

El director de la cinta es Sergio Barrio, mientras que la producción recae sobre Gustavo Sánchez y Norma Velásquez.

Este es el teaser de ‘Sube a mi nube’, la película del popular programa infantil de los 90:





Almendra Gomelsky: “Sería genial que hubiera más programas del estilo de Nubeluz” | ENTREVISTA

Hace unos meses, Almendra fue entrevistada por Perú21. En aquel momento, también se animó a hablar sobre el programa infantil. Aquí un extracto de la conversación:

Ha pasado mucho tiempo desde que se emitió Nubeluz, pero mucha gente aún sigue pidiendo un programa similar.

Van a cumplirse 34 años desde que hicimos Nubeluz, imagínate. Ha sido una época hermosa, no solamente para los que hemos hecho el programa, sino para la gente que aún lo recuerda. Nubeluz duró solo 6 años. Sin embargo, hasta el día de hoy la gente lo recuerda con cariño. Creo que ha sido una producción tan grande y tan bien pensada para que justamente se pueda aprender de las canciones, de los mensajes. La gente que ha crecido con eso ha sido una mejor persona y eso es lo que hay que destacar.

¿Consideras que no hay programas adecuados para niños?

Me da pena, porque al final de cuentas los niños siguen siendo niños, lo que pasa es que ahora no tienen nada que ver para su edad. Todo lo que hay es lo que consume un adulto. Me da mucha pena que los niños no vivan su momento, lo que tienen que aprender desde chicos. Las canciones de Nubeluz eran atemporales, puedes poner hoy las canciones con mensajes a un niño y las va a entender. Yo creo que sería siempre bueno hacer algo para ese público, solo que cuando a mí me dicen “¿volverías a hacerlo?”, yo digo que no, pero si se volviera a hacer Nubeluz tendría que ser algo moderno. Ahora los chicos son más visuales, tienen otra forma de aprender, están más globalizados. Sería genial que hubiera más programas del estilo de Nubeluz, pero aterrizados a esta época.

















Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO