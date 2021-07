Allison Pastor se presentó este martes en el programa “América Hoy” para hablar sobre las recientes declaraciones de Erick Elera, quien se mostró inconforme con la producción de “Reinas del show” debido a que, según él, a su esposa le prohibieron realizar muchas cosas durante la última gala.

En medio de su descargo, Allison no pudo evitar quebrarse al hablar de la frustración que le genera todo lo que se ha dicho sobre ella y su participación en el programa Gisela Valcárcel.

“Mi frustración son las cosas que me han pasado. Sacan que tengo algo contra Korina, yo no tengo nada contra nadie y si traje un maquillador es porque me dieron la opción, y es para sentirme bien y cómoda, para estar a la altura de la pista porque para mí es muy importante”, dijo con la voz entrecortada.

Allisson enfatizó que su intención no es pelear con nadie; sin embargo, aclaró que no iba a permitir que nadie la humille, ni mucho menos la haga sentir mal.

“Yo solo quiero hacer las cosas bien, no quiero pelear con nadie, no tengo nada contra Korina, no tengo nada con la otra chica. Y a pesar de lo que dijeron de mí. Me tildan de mentirosa, yo solo quiero decir que soy una buena persona y no voy a permitir que nadie me humille y me haga sentir mal”, agregó.

Tras sus declaraciones, Janet Barboza intervino y le pidió que tenga fortaleza, pues en los realitys suelen existir muchos entre dichos.

“Allison, decirte que estás radiante, pero también hay que tener la fortaleza para estar un concurso. Van a pasar un montón de entre dichos, es una carrera de resistencia, de largo aliento. Al ser un reality de baile nos vamos a encontrar con una compañera que va a sentir que no la miraste bien y está en su derecho de decirlo”, dijo la conductora del matutino.

