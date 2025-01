Alicia Robertson: "Me gustaría incursionar en la cumbia”

Se hizo conocida como cantante e intérprete. Pero en su otra vida fue modelo y asidua a los concursos de belleza. Interpreta su vida a su propia cadencia.

¿Cuándo nació la pasión por la música?

La música la tengo desde que nací. Desde chiquita me gustó cantar. Me encerraba en mi cuarto a imitar a las cantantes que estaban de moda. Solita me armaba mi show. Ya descubrí a los 16 años, en los karaokes, que a la gente le gustaba escucharme cantar. En el camino estudié mucho. Soy egresada de Administración de empresas por la Universidad de Piura.

¿Cuándo fue su primera presentación oficial?

En los karaokes conocí a un amigo que tenía su banda. Él me propuso cantar. Mi sueldo era de S/50 pero era feliz. En paralelo, mientras ya trabajaba y ganaba mi plata, conocí a Duilio Sanguinetti en una discoteca. Él me propuso entrar al mundo de los concursos.

Ahí vino el Miss Hawaiian Tropic 2004…

Antes estuve en el Miss Piura, donde quedé finalista. Luego gané el Miss Hawaiian Tropic, que me permitió viajar a Miami, Las Vegas y Costa Rica. En Bahamas hice un calendario con otras once chicas. Luego en Los Ángeles estuve en varios eventos. Recuerdo una cena benéfica con Sarah Jessica Parker y Jackie Chan. Luego, Tito Paz me llamó para el Miss Perú Playa, donde quedé finalista junto a Ornella Puccio. Por esa época conocí también a Leslie Shaw, que ya era modelo.

Pero a ella la conoció más por la música.

Nos conocimos en un concurso de Radio Corazón. Venía Alejandro Sanz a dar dos conciertos. Era la época de “Te lo agradezco, pero no”. Alejandro quería a dos chicas para cantar con él. Y ambas quedamos finalistas. El jurado fue Anna Carina Copello.

¿Qué le parece cómo ha evolucionado la carrera de Leslie Shaw?

Mira hasta dónde ha llegado. Yo respeto la carrera de Leslie Shaw. Me parece genial, fantástico que se haya metido en la cumbia. Un boom.

¿Le gustaría también incursionar en la cumbia?

Sí, me gustaría incursionar en la cumbia. Definitivamente lo haré. Ahorita estoy manejando bastante cumbia argentina en mis conciertos. La peruana por supuesto también es linda. Quiero proyectarme a otros estilos, tipo María Becerra, una cantante argentina que ha grabado con Los Ángeles Azules. Acuérdate que hice música urbana con “Sopla”. Ese videoclip lo grabamos en Fort Lauderdale.

En sus inicios estuvo en Zona de Impacto.

A Javier Meneses lo conocí porque ya era Miss Hawaiian Tropic. Hicimos un calendario de las Chicas de Impacto con Maricrís Rubio, Claudia Cillóniz y otras más que no recuerdo. He trabajado con Tilsa. Con Javier viajé a Cusco y a Iquitos para hacer fotos para dos calendarios. También estuve en su revista. Y aparecía en su programa. Fue una etapa bonita la del modelaje. Pero más me he enfocado en la música.

Recuerdo que cantó con Guillermo Dávila.

Me invitaron a cantar en la Teletón de Ecuador, en Guayaquil. Allí compartí escena con Danni Úbeda en una conferencia de prensa. Era el año 2008. Y como al parecer dejé una buena impresión con mi voz, el alcalde de Guayaquil me invitó a abrirle el concierto al venezolano Guillermo Dávila y a la mexicana Lupita D’Alessio. Fue impresionante conocerlos. Ser peruana y abrir un concierto en Ecuador fue espectacular. Canté un tema propio llamado “Placer”. Creo que fue muy bien recibido.

Y que se presentó con el dominicano Julio Sabala.

Eso fue en 2012. Julio Sabala me conoció por el Miss Perú Playa. Él vino a presentarse en Lima. Su manager me invitó a presentarme en un evento en Miami, en Brickell. Ahí estuve con cantantes y actrices mexicanas, como por ejemplo Laura Zapata.

¿Cómo fue su incursión en La Voz Perú?

Estuve en La Voz Perú en 2014. Fue una experiencia muy bonita. Ya había postulado una vez antes, pero no me habían elegido. Cuando entré, voltearon Jerry Rivera y ‘El Puma’. Me fui con el segundo, por su trayectoria. Estuve cuatro fechas. Canté “Total eclipse of the heart”, “Te aviso, te anuncio”, entre otras canciones.

Luego grabó un disco y un videoclip.

En 2015 hice un disco llamado El mundo de Alice con Edú Olivé, que es un productor español muy conocido. Olivé es sobrino del cantante Dyango, el papá de Marcos Llunas y Jordi Llunas. Ahí grabé dos temas de Jordi Llunas. Y también grabé temas de Carlos Rincón, un compositor peruano de cumbia. A raíz de eso y de La Voz Perú me contactó Juan Carlos Fernández. Me llamó para estar en sus filas como intérprete. Canté varios temas suyos. Uno muy sonado se llamó “Destino”. Percy Céspedez me hizo un video de ese tema, salió muy lindo.

El video se inspira obviamente en “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas”.

Así es, con el Sombrerero Loco y la liebre. Creo que salió excelente. Las otras canciones de Juan Carlos Fernández las canté para la serie Al fondo hay sitio, para De vuelta al Barrio y para otras novelas como Solo una madre. Todas eran telenovelas del Canal 4. “Cuando no estás”, por ejemplo, pegó mucho en De vuelta al Barrio porque era la canción de Anita y Dante, dos queridos personajes.

Y luego fue madre…

Luego fui madre. Nace mi hija, Miranda, que tiene 9 años. Luego retomé el canto, porque para mí la música es todo. También empecé a presentarme en distintos locales, incluyendo restaurantes, que ahora están muy de moda. Y también en eventos privados y corporativos.

Luego de ser madre, reaparece como modelo en Soho.

Soho fue una oportunidad que vino cuando recién tuve a Miranda. Yo había dejado el modelaje. Ellos me habían llamado antes para hacer fotos, pero nunca acepté. Ya no hacía fotos. Pero cuando me llamaron para ser portada, ahí sí no la pensé. Muchas actrices y chicas reconocidas habían estado en la portada. No me pareció algo de bajo nivel, así que me mandé. Salieron bonitas las fotos. Me sentí cómoda.

También tuvo algunas apariciones en televisión. Incluso en Argentina.

Eso fue cuando me invitaron a Buenos Aires. ‘Papelito’ Cáceres, que ahora es el manager de Milett Figueroa, me invitó al programa Josematch, que era parte de Videomatch. Fue una experiencia grata, simpática. Hasta el día de hoy me escriben, fue inolvidable. A raíz de eso tuve otras oportunidades en Buenos Aires.

¿Qué le parece la carrera de Milett Figueroa?

Milett Figueroa es una mujer admirable, obviamente, por haber conseguido todas las oportunidades que se le han presentado. Y ahora ha conocido a Marcelo Tinelli, que le ha abierto las puertas de la industria del espectáculo en Buenos Aires.

AUTOFICHA

“Siempre tuve el apoyo de mis padres, en todo sentido. Tanto en el tema del modelaje como en la música. Los dos siempre me animaron a perseguir mis sueños. Los dos son muy buenos padres. Y ahora que tengo mi hijita trato de hacer lo mismo”.

“Yo trabajo con Alessandra, mi hermana. Ella también es música. Desde chiquitas tuvimos esa afición. Cada quien trabajó en lo suyo y estudió por su lado. Ella toca bajo, guitarra, violín, percusión y piano. Ha sido bajista de ‘Pelo’ Madueño”.

“Soy piurana. Mi padre es limeño y mi madre es piurana. Estudié en el Colegio Recoleta. También estudié canto. Dejé la música un tiempo luego del nacimiento de mi hija. Es difícil combinar ambas facetas. Vivimos en una sociedad todavía machista”.

