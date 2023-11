Gran polémica sigue causando el apagón en Matute tras el triunfo de Universitario de Deportes ante Alianza Lima en la final de la Liga 1 Betsson, y es que muchas personas, entre ellas Brunella Horna, quedaron desconcertadas y temieron lo peor luego que las luces del recinto deportivo se apagaran tras el pitazo final.

En la reciente edición de ‘América Hoy’, la modelo narró los momentos de tensión que vivió debido a que sus familiares se encontraban dentro del estadio Alejandro Villanueva y no sabía lo que estaba pasando con ellos.

“Yo estaba preocupada porque mi familia estaba en el estadio. Me puse muy nerviosa, no sabía lo que pasaba. No había señal y mi papá no me contestaba el teléfono”, sostuvo la presentadora del magazine de América Televisión.

En otro momento, Brunella Horna no dudó en cuestionar a los directivos del club íntimo por exponer al peligro a los más de 25 mil hinchas que asistieron a ver la final, además de los jugadores y la Policía Nacional.

“Dije; ‘Dios, ¿qué va a pasar ahora?’... han puesto en riesgo a sus propios hinchas. El tema es serio porque lo que me paso a mí, le habrá pasado a mucha gente. Alianza puso en riesgo a sus propios hinchas, es terrible porque toda la taquilla era de Alianza Lima”, cuestionó la modelo.