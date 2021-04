Alfredo Zambrano se pronunció por primera vez sobre el fin de su matrimonio con Magaly Medina. El notario aclaró que su relación sentimental no terminó por una infidelidad como se ha especulado en los últimos días, además confesó que el amor que siente por la conductora de televisión no se ha “esfumado”.

“Esta es una situación (su separación) en la que Magaly y yo estamos muy apenados, pero a veces hay que tomar decisiones en las que ya por mucho conversar y dialogar, no puedes llegar a un buen entendimiento”, indicó al diario Trome.

“Es como una como una sociedad, porque el matrimonio también es eso y en una empresa cuando dos socios no llegan a un punto medio lo mejor es darse la mano y desearse lo mejor, es lo mismo que ha pasado con nosotros. Nos dimos la mano, con mucha tristeza, para que cada uno se vaya por su camino para ser más felices”, agregó Zambrano.

Asimismo, Alfredo confesó que el amor por la periodista “no se ha esfumado para nada”, por el contrario, “va a estar latente mucho tiempo”.

En otro momento, la expareja de la conductora de “Magaly TV: La Firme” se refirió a los rumores que señalan que su matrimonio se terminó porque habría embarazado a una mujer venezolana.

“Me da risa, no soy del medio y antes me disgustaba mucho todo esto, pero ahora ya tengo ‘cuero de chancho’ para soportar esta situación. Es totalmente falso lo que escriben que yo embaracé a una persona o que haya una tercera persona y eso causó que lo nuestro se rompa. No he visto (esos comentarios), no estoy en Instagram, sí en Twitter, pero he preferido no ver la televisión, nada de espectáculos ni redes sociales, porque este rompimiento doloroso hace que al ver eso, me afecte porque todavía hay un sentimiento, pero la gente me comenta y les digo que es falso. Esta es una decisión de ambos totalmente pensada y con mucha tristeza por ambas partes”, puntualizó.

Al ser consultado sobre los trámites de divorcio, Alfredo Zambrano sostuvo que sobre ese tema mejor le consulten a Magaly.

Alfredo señaló que no sabe si en un futuro se dé una reconciliación con la figura de ATV. “Eso no lo sabemos ni ella ni yo, lo que pasa, te reitero es que ya hemos decidido esta situación, darnos la mano y que cada uno continúe con su vida, esa es la realidad”, enfatizó.

