Alfredo Benavides: “No tengo ningún problema con Carlos Álvarez” [FOTOS]

El humorista Alfredo Benavides negó que exista una rivalidad con su colega Carlos Álvarez e incluso aseguró que lo admira y que el imitador lo invitó a trabajar juntos por su aniversario.

“No tengo ningún problema con él (Carlos Álvarez). Ese día sí hemos conversado detrás de cámaras, no hemos tenido ningún inconveniente, soy admirador de su trabajo, es más, me invitó a su espectáculo. Me dijo que trabaje con él por su aniversario y no lo descarto. Sería un honor, pero todo es cuestión de coordinar los tiempos”, señaló Alfredo Benavides.

Asimismo, el actor cómico celebró que el programa ‘El reventonazo de la chola’, lidere el rating y se consolide como el programa más visto de los fines de semana obteniendo 13.5 puntos de rating, a diferencia de ‘El wasap de JB’ que solo alcanzó 8.1 puntos de rating.

“No solo somos uno de los mejores programa humorísticos, sino también el más visto a nivel nacional, a pesar que otras personas digan que su programa es el más visto. No me gusta hablar de las cifras ni del rating, pero la cifras no engañan, duela a quien le duela. Me siento feliz de pertenecer al elenco de ‘El reventonazo de la Chola’, pero sobre todo, de trabajar con los mejores humoristas del Perú”, comentó Benavides.