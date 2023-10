Lo que iba a ser un enfrentamiento cara a cara en la final de ‘La Casa de Magaly’ terminó siendo un emotivo momento entre Alfredo Benavides y Gabriela Serpa, sobre todo porque este le pidió perdón por lo que pasó a lo largo del programa.

Como se recuerda, en varias ocasiones, la modelo salió en el reality de convivencia a hablar mal del cómico por diversas cosas, como que era un inmaduro o infantil por sus actitudes. Incluso, lo condenó cuando este afirmó que ella se había ‘colgado de su fama’ para hacerse conocida.

Tras todo esto, Alfredo y Gabriela estaban en una secuencia de ‘No soporto’, donde cada uno tiene que decir cosas que no le gustan del otro. Sin embargo, el actor de JB decidió cambiar las reglas y aprovechó para recordar su paso por el programa. De paso le pidió perdón a Serpa por todo.

“Después de haber visto todo lo que ha pasado en la casa que ya lo he visto desde mi casa, me ha afectado muchísimo ver que has dicho muchas cosas (feas) de mi persona. Y quiero decir públicamente que si en algún momento sentiste algo de lo que has dicho, te pido perdón de corazón, jamás haría algo para hacerte sentir mal”, dijo en vivo sorprendiendo a los demás participantes.

Asimismo, expresó sus deseos de recuperar su amistad, por lo que no dudó en recordar que ambos han sido muy buenos amigos y cómplices a lo largo de sus años de relación amical.

Al finalizar, Gabriela tomó la palabra y afirmó que se conocen de muchos años y que, por el calor del momento, quizás puedo haber dicho cosas que no piensa. Aceptó las disculpas señalando que su amistad con el actor debe prevalecer sobre todo.

Por último, ambos se dieron un tierno abrazo provocando reacciones de halago y buenas vibras entre los participantes.

Recordemos que Gabriela y Alfredo fueron vinculados sentimentalmente en varias ocasiones y, una de las polémicas, era que este se sentía celoso de que la modelo salía con otras personas.

