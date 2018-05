El actor y humorista Alfredo Benavides aseguró que está siendo subestimado en el reality ‘El artista del año’ y que sus compañeros piensan que está “pasando piola en el programa”.

“ Me molesta que se diga eso porque parece que me están tomando a la broma, como si yo estuviese pasando piola dentro del programa. Eso no es cierto, yo me estoy esforzando igual que todos. Ahora, que yo tenga una estrategia para llegar a donde quiero llegar, es otra cosa. Que yo sea más inteligente que todos, es diferente”, señaló Alfredo a la prensa.

“Yo bailo y canto. ¿Acaso no recuerdan cuando cantaba en 'Risas y Salsa'? Lo que pasa es que mi carrera es tan larga y tan grande, que mucha gente ya no se acuerda. Entré a los 16 años y aprendí con los más grandes”, agregó.

Por otro lado, Alfredo Benavides dijo que le enviará una carta notarial al jurado ' Lucho' Cáceres tras sus duras críticas en la última gala. Asimismo, exigirá que se disculpe con su compañera Yahaira Plasencia .

“Este sábado le voy a llevar una carta notarial al señor ‘Lucho’ Cáceres para que se rectifique con respecto a esa afirmación de que yo no canto. Y no es broma. Además, también quiero que le pida disculpas a mi compañera Yahaira Plasencia, a quien le preguntó en tono muy burlón si sabía el significado de la canción en inglés que interpretó. ¿Por qué en otras ocasiones no preguntó eso? ¿Por qué supuso que ella no sabía hablar inglés?”, sentenció.