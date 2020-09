La expareja de Alexi Gómez, Andrea Barrantes, acusó al futbolista de haberla maltratado y lo señaló como el autor de las amenazas de muerte que ha recibido en los últimos días. La mujer se presentó en el programa ‘Amor y fuego’, conducido por Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre.

Según el relato de Barrantes. ella conoció al actual futbolista de Alianza Lima en 2019 en una discoteca. Pronto iniciaron una relación que se tornó muy amorosa durante el primer mes; sin embargo, todo cambiaría luego.

Mostrando videos a la producción del programa, Barrantes afirmó que el futbolista tiene un problema con el alcohol. Luego de ello pasó a narrar los episodios de violencia que sufrió.

“Llegó casi a la medianoche tomadísimo. Me agarró mi celular, me empezó a doblar las manos, por eso los moretones, me agarró del cabello y me decía ‘¡yo soy loco!’ y me samaqueaba contra la cama”, relató a Amor y Fuego.

Después de este episodio y para conseguir el perdón de la mujer, Gómez habría firmado una carta donde se comprometía a cambiar de actitud y recibir ayuda profesional. El jugador, incluso, firmó una carta simbólica en la cual acepta tener problemas con el alcohol y no

Sin embargo, el ‘compromiso’ duró apenas unos días. Prontamente el exseleccionado nacional volvió a reincidir en sus maltratos, según contó Andrea Barrantes. Fue así que ella decidió separarse del futbolista.

A los pocos días de la separación, Andrea Barrantes comenzó a recibir amenazas y llamadas intimidantes.

“Cualquier cosa que me pase de ahora en adelante yo lo responsabilizo a él”, aseguró.

Futbolista Alexi Gómez es denunciado por su pareja por agresión | Amor y Fuego





