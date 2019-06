Alexandra Horler confirma que terminó su relación sentimental con Luis Castañeda Pardo

Aclara. La periodista deportiva Alexandra Horler publicó mediante sus redes sociales que terminó su relación sentimental con el hijo del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio .

Luis Castañeda Pardo , quien el año pasado postuló sin éxito al sillón municipal, era la pareja sentimental de la periodista. La separación de ambos, fue confirmada por ella de la siguiente manera:

"A ver, lo voy a decir solo una vez porque no debo explicar mi vida íntima. Yo no tengo más novio y menos suegro", escribió en alusión al ex burgomaestre.

Esta respuesta la publicó mediante sus redes sociales cuando un seguidor suyo en Twitter le increpó una acusación de presunta corrupción de su ahora expareja. Ante ello, Horler dijo que no es "responsable de los problemas o temas de otros".

"Ese tema es parte de la justicia y ellos determinarán responsabilidades. Yo respondo sólo por mí y si me van a juzgar háganlo por quién soy yo y mis actos, ni por los de otros", añadió.

"Tengo una vida y carrera derechas y no permito más insinuaciones ni insultos que he venido leyendo", dijo para finalizar el tema.