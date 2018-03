Alexandra Hörler regresa a la televisión con un nuevo programa [FOTOS]

La periodista deportiva Alexandra Hörler regresa a la televisión, a través de la señal de ATV, para conducir el programa sabatino ‘Día 6: El lado B de la noticia’, junto al ex futbolista Paco Bazán .

"Es un horario bastante complicado y lo sabemos, sabemos que hay competencia, pero lo que queremos presentar es un programa más fresco con información para alguien que quiera ver algo distinto y que sea variado. Esperamos que la gente se divierta y se informe con los temas serios que podemos tratarlos de una manera más suave”, contó la periodista.

“Con Paco tenemos buena química. Me encantan los retos, cuando las cosas son difíciles me encantan mucho más, cuando me dicen que no puedo tengo más ganas. Es un reto mostro y algo que quiero asumir”, agregó.

Asimismo, Alexandra aseguró que no tocará temas de espectáculos ni farándula en su nuevo espacio televisivo.

“No es un programa de espectáculos. Es un programa periodístico con un tono más 'ligth', pero no es espectáculo. En algún momento, quizás por cuestiones coyunturales (tocarán temas de espectáculos), pero no creo que se trate de la forma como se trata en un programa de farándula”, precisó.

Cabe señalar que su programa ‘Día 6: El lado B de la noticia’ estrena este sábado 10 de marzo a las 10:00 p.m. por ATV.