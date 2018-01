Alexandra Hörler publicó broma y fue cuestionada por su profesionalismo

Fiel a su estilo. La ex conductora de 'En boca de todos', Alexandra Hörler , bromeó en su cuenta de Instagram con la idea de que las personas se fijan en otras por su aspecto físico y no por los sentimientos.

"Me voy para el gym que los sentimientos buenos nadie los nota pero las nalgas sí", publicó en su red social y casi de forma instantánea algunos usuarios cuestionaron su profesionalismo como periodista.

"La publicación más tonta de una periodista", le escribió un usuario y ella no demoró en responder.

"Es que los periodistas sólo podemos publicar cosas serias y solemnes. El humor no se hizo para nosotros. No está incluido en nuestra currícula universitaria. Nos quita seriedad y credibilidad. Los periodistas no ríen ni hacen bromas!", escribió Alexandra Hörler.

Después, agregó que hay que "reírse de la gente que vive buscando lo mínimo para criticar al otro. Sabemos de dónde viene eso".