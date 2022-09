Alexandra Balarezo denuncia a su novio Hernán del Pozo de maltrato: “Lo defendí por amor”

La joven modelo Alexandra Balarezo apareció en un adelanto del programa ‘Amor y fuego’ en el que cuenta que sufrió maltrato psicológico de parte de su novio, el ecuatoriano Hernán del Pozo, con quien compartía pantallas en el reality ‘El poder del amor’.

“Yo no he sido perfecta, me sacaba de quicio y yo también respondía”, justificó la joven luego de revelar que en más de una ocasión intentó ponerle fin a su relación.

“Terminamos la relación. Yo tenía que venir a Lima por trabajo. Si estaba confundida de todo (la relación) pero seguía pensando que todo esto iba a cambiar. Tiene un lado súper bueno y luego un día se molesta y empiezan los insultos”, relató la joven quien aseguró que no volverá con su agresor.

Si bien no pudo mayor detalle de lo que vivió, pues todavía se encuentra muy afectada por la situación, horas antes se difundió un video en el programa donde sí detalló su relación tormentosa.

“Lo defendí mucho por el amor que le tenía y mentí en algunas cosas de que todo era show en el programa. Al llegar a Lima y ver esos comportamientos, un maltrato psicológico. Quiero hacer un pare a esta situación”, se le escuchaba decir en el avance del programa de espectáculos.

VIDEO RECOMENDADO