Alexa Samamé, la joven chiclayana que habría mantenido un romance clandestino con Christian Domínguez, se presentó en ‘Magaly TV: La Firme’ para mostrar los mensajes que intercambió con el cantante. De acuerdo con la joven, ella fue amenazada para no revelarlos.

“Uno de sus trabajadores me ofreció dinero. Me ofrecieron una gran cantidad, pero no puedo decirlo. (¿Diez mil?) Por ahí, pero, claro, yo no quería dinero”, dijo

La joven chiclayana dijo que un supuesto amigo del cumbiambero la llamó para amenazarla, pues pensaron que en el primer ampay, donde Christian fue captado con Mary Moncada, era ella quien había “filtrado” información.

“Me dijo: ‘Ale, tú eres una mujer inteligente y como eres inteligente, no vas a hablar’. Luego me llamaron en la noche y me dijeron: ‘Alexa, solo te llamo para decirte que si tú vas a difundir información, videos, todo lo que tengas, recuerda que tú tienes familia, amigos’. Ahí yo entré en pánico”, agregó.





