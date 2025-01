Álex Ubago: "Lo que nos acaba marcando en nuestras vidas suelen ser las historias de amor”

Álex Ubago ha marcado a generaciones con sus baladas llenas de emoción y nostalgia. Este trovador moderno, cuya lírica ha acompañado los latidos de innumerables corazones, llega al Perú para compartir sus melodías en el festival Amor Bajo las Estrellas, en el que también estarán Cali & El Dandee, MDO, además de Sebastián Llosa representando al Perú. El concierto, que promete ser inolvidable, será este 14 de febrero en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Has estado muchas veces aquí, en Perú. ¿Cómo es tu relación con nuestro país?

Sí, he estado bastantes veces en Perú. Mi relación con Perú ha sido buenísima siempre. La verdad es que tengo la grandísima suerte de tener bastantes seguidores allí que escuchan mis canciones desde hace muchos años, que me siguen en redes sociales. Es uno de los países más importantes para mí en América y en general.

¿Qué expectativas tienes de este reencuentro con tus fans peruanos?

Pues estoy feliz de tener la oportunidad de volver al Perú con este festival Amor Bajo las Estrellas, en el que vamos a estar celebrando el Día de San Valentín juntos. Tanto yo como todo mi equipo estamos muy contentos de poder volver.

Decías que la gente piensa que eres introvertido, quizás hasta triste, por tus composiciones, pero eres lo contrario.

Sí, es difícil explicar cómo es uno en pocas palabras. Además, no somos siempre de la misma forma, depende del día que uno tenga. Pero yo siempre reniego un poco de esa imagen que mucha gente tiene de mí, pues tampoco los culpo, porque muchas de las canciones que he escrito son muy melancólicas y quizás se tiende a pensar que el artista es una persona también muy melancólica e introvertida, seria, tristona. Pero nada más lejos de eso. Yo me considero una persona con muchísimo sentido del humor, bastante alegre. Me gusta mucho reír y hacer reír. Pero sí es verdad que también tengo mi lado melancólico, sensible, más serio.

Muchos piensan que, al escribir canciones de desamor, tú has pasado por esto muchas veces.

Sí, esa es otra de las famas que tengo, de ser un hombre muy despechado, y es otro gran mito porque, evidentemente, he tenido mis desencuentros amorosos como todo el mundo, pero menos de los que la gente podría pensar. Llevo muchos años en pareja con mi mujer. Estamos 14 años casados, nos conocemos desde adolescentes. Pero siempre he encontrado la inspiración para escribir canciones en el desamor. Es algo que ocurre de una manera natural, que quizá lo transmito mejor. Es muy bonito ver cómo puedes llegar a conectar con muchas personas a través de la música y de esos sentimientos que al final son compartidos.

Algunos creen que el romanticismo está perdido. ¿Qué les dirías?

Yo creo que no. Yo soy un romántico empedernido. Puede ser que entre la gente más joven quizás no esté tan de moda el romanticismo. Y si pones las radios más mainstream, las canciones que suenan más no tienen letras tan románticas, hablan más de sexo. Pero seguimos quedando muchos románticos. Al final, más allá del sexo, más allá de las relaciones un poco más frívolas, yo estoy convencido de que el amor sigue siendo lo que mueve al mundo y que, aunque seamos más jóvenes o mayores, lo que nos acaba marcando en nuestra vida suelen ser las historias de amor, que puede ser fraternal, con tus papás, el amor entre hermanos, entre amigos, hacia una pareja, o tal vez una ruptura. Al final, el ser humano tiene esos sentimientos y no podemos huir de ellos. Están en nuestro ADN. Pues, por supuesto, nos gustará también el sexo y nos gustará también a veces otro tipo de relaciones, pero enamorarnos nos llena el corazón.

Ahora que Amaia Montero ha vuelto a la música, ¿está en tus planes volver a hacer una canción con ella, como el hit que fue “Sin miedo a nada”?

La verdad es que no lo tenemos planeado, pero Amaia sabe que ella solo tiene que llamarme para hacerlo o yo a ella, porque hablamos con relativa frecuencia. Ya tenemos dos canciones juntos. La primera es “Sin miedo a nada”, de mi primer disco, que es una de mis canciones más icónicas. Luego, echamos un partido de vuelta en un disco suyo. Amaia es una persona a la que quiero muchísimo y admiro. Yo estaba empezando en la música cuando grabamos el primer dueto y siempre la he visto como un ejemplo a seguir, como una madrina en la música. Y ella sabe que yo siempre estaré encantadísimo de trabajar con ella.

¿Cuánto has cambiado en estos más de 20 años de carrera? ¿Conservas la ilusión? ¿La fama te ha perturbado?

Es una pregunta complicada. Si miro hacia atrás y recuerdo al Álex que empezaba hace casi 24 años, hay cosas que han cambiado. Uno madura, crece, evoluciona. Pero también hay muchas cosas que se mantienen de aquel chaval. La ilusión que mencionabas está intacta, sobre todo por escribir canciones y cantarlas, poder conectar con la gente a través de esos temas. He tenido la oportunidad de aprender muchas cosas que ni en mis mejores sueños de niño podría haber imaginado. Cuando explotó mi primer disco y pasé de ser una persona totalmente desconocida a ser una cara popular, sí fue un impacto grande, fue un cambio en mi vida que tuve que ir asumiendo. Pero hoy día lo veo con bastante normalidad. Tengo una vida muy tranquila y, cuando la gente se me acerca, siempre es con mucho cariño y respeto. No me siento acosado por nadie ni creo que sea un peso en mi vida. La gente se me acerca y me cuenta cosas que me hacen sentir muy afortunado.