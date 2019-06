Alex Ligertwood, vocalista principal de Santana, llegará a Lima

Alex Ligertwood, vocalista principal de Santana , pisará suelo peruano este jueves 13 de junio gracias a un concierto que reunirá a las leyendas vivientes del rock. Se trata del 'Icons of Classic Rock', un evento que está fijado para este jueves 13 de junio en el Plaza Arena Jockey.

Entre las principales figuras que se presentará está Ligertwood, famoso por sus canciones "All I Ever Wanted", "You Know That I Love You", "Winning" y "Hold On".

¿QUIÉNES MÁS SE PRESENTARÁN?

Bobby Kimball de Toto, Alex Ligertwood de Santana, Bill Champlin de Chicago, Kevin Chalfant de Journey y Fran Cosmo de Boston, son las estrellas que cantarán y nos llevarán a una atmósfera ochentera.

Will Champlin, hijo de Bill Champlin y exitoso concursante de 'The Voice' que fue parte del equipo de Adam Levine, también se unirá al evento.

'Icons of Classic Rock' es el primer evento que reunirá por primera vez a estas estrellas de la música estadounidense reunidas en un mismo escenario.

El concierto empezará a las 8 de la noche y aún puedes adquirir tus entradas en los puestos de Teleticket de Wong y Metro.

