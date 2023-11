Alex Béjar es una actriz española conocida por interpretar el papel de ‘Laia’ en ‘Al fondo hay sitio’, una de las series más populares en el Perú. Recientemente, reveló en sus redes sociales que también trabaja como cajera en un bar en España, lo que provocó una avalancha de comentarios que cuestionaban el cambio radical de su trabajo.

Ante los mensajes, Alex Béjar decidió realizar un vídeo explicando el motivo de su salida de la serie peruana. Según dijo, se encuentra trabajando en la película “Culpa Tuya” y “Culpa Nuestra”, la adaptación del libro de Mercedes Ron que se estrenará en la plataforma “Amazon Prime”.

¨Entiendo que no saben el contexto y dicen por qué esta chica ha dejado ser actriz para trabajar en un bar de copa, ¿qué raro?, ¿qué es esto? Les cuento, yo estaba trabajando en una novela en Perú y me volví a España en julio porque me salieron dos películas de Amazon Prime de la saga ‘Culpables’ y al día de hoy sigo grabándolas”, sostuvo.

Béjar resaltó que su trabajo principal es ser actriz, pero trabaja en un bar porque es de su familia.

“Mi trabajo principal y del que vivo es ser actriz, no tendría la necesidad de buscar otro trabajo. Trabajo en un bar de copas porque me gusta, pero hay una excepción, es un bar de copas familiar, es de mi familia, trabajo con mis hermanos, con mi padre y mi tía. Eso me gusta más. Si es un bar cualquiera no lo trabajaría”, mencionó.