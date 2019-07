Alessandra Denegri y su desgarrador testimonio sobre su valiente lucha contra la bulimia y la depresión

Alessandra Denegri , quien actualmente es protagonista de la telenovela "Señores Papis", utilizó su cuenta de Instagram para compartir un extenso post y revelar que lucha contra la bulimia y la depresión desde que tenía apenas 15 años.

La actriz nacional contó cómo fue que a esa edad, cuando ya trabajaba como modelo, le exigieron cumplir con ciertas exigencias físicas para poder protagonizar una ambiciosa campaña publicitaria.

"No sé si fue ahí cuando empezó, quizás fue antes, pero ese es el momento que recuerdo. Tenía alrededor de 15 años y a veces trabajaba como modelo para una marca de venta por catálogo", escribió inicialmente Alessandra Denegri.

"Me llamaron para hacer una campaña, me mostraron una referencia de una modelo y me dijeron: ¿quieres hacerla? Tienes que bajar de peso para el próximo martes, me dieron aproximadamente 5 días", agregó .

"Yo no estaba con sobre peso, me veía como una adolescente normal, sin embargo ellos querían que cumpla, desde esa edad, con un estándar absurdo de belleza y lo que es peor, venderle eso a las chicas que veían ese catálogo", reveló Alessandra Denegri.

En la publicación, también recordó que en algunas fotografías que le tomaron le "retocaban los brazos para adelgazarlos" y que en una novela le pidierom "que baje de peso, porque la antagonista no podía verse más 'gorda' que la protagonista".

"Nos daban panthies a mi y a otras actrices para tapar la celulitis y les juro que la otra actriz a la que le dijeron eso es una de las mujeres más guapas que he visto en mi vida, tal cual es. Imagínense lo que te hace eso en la cabeza" , manifestó.

Alessaandra Denegri, que actualmente tiene 32 años y ha trabajado en diversas producciones nacionales, indicó que fue desde entonces que "empezó mi lucha con el espejo, la balanza, las dietas, bulimia, privaciones, excesos, depresión si me engordaba y la incapacidad de verme como soy".

"Es increíble como el sistema nos programa para no aceptarnos como somos (...) El trabajo está en aceptarnos tal cual somos aquí y ahora. Pero que difícil, no? Yo sigo en eso a veces pienso que me he conquistado a mi misma, pero luego tropiezo, mi lucha por mi auto aceptación es constante, sobre todo cuando no logro callar la voz en la cabeza que me dice que no soy suficiente", precisó.

Finalmente, Alessandra Denegri explicó lo que la motivó a compartir este post: "Publico esto por si alguien por ahí se siente como yo, para que sepan que no están solas, que nos pasa a muchas, que somos hermosas aunque a veces nos cuestes verlo porque nos enfocamos en estupideces físicas y nos confundimos pensando que nos definen las cosas equivocadas. Para todas a las que les pasa, les quiero decir: estamos bien, todo va a estar bien"