Alessandra Denegri: “Pasé por situaciones de abuso”

La actriz peruana Alessandra Denegri , recordada como ‘Cayetana’ de la serie ' Al fondo hay sitio ', confesó que fue víctima de abuso, violencia física y psicológica.

“A mí no me gusta hablar de mi vida personal porque pienso que no es necesario y porque siento que hay casos más importantes que el mío. Las cosas que yo he vivido ya las he podido superar, no es que tenga vergüenza de contarlas. Sí, he pasado por situaciones de abuso, de violencia física y psicológica”, señaló la actriz en radio Exitosa.

Además, Denegri manifestó: “No me lo busqué, no era lo que yo quería. No es fácil salir de esos lugares. No porque no seamos inteligentes. Soy una mujer fuerte e inteligente y si yo te digo que he pasado por esto, quizás no puedan creerlo porque es lo que me decían. A todas nos puede pasar y, una vez que te ves envuelta en este tipo de relaciones, a veces uno no sabe que está envuelta en eso”.

En otro momento, Alessandra mostró su indignación por el caso de la joven Eyvi Ágreda, a quien le rociaron gasolina y le prendieron fuego en un bus.

“No podemos ser indiferentes. Tenemos que unir y levantar nuestras voces y decir ya no, nos queremos vivas”, indicó.