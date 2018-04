Alessandra Denegri lució un atuendo con potente frase contra la violencia a la mujer [FOTO]

Alessandra Denegri , una de las invitadas principales del Lima Fashion Week Otoño-Invierno 2018 , levantó su voz en contra de la violencia y manifestó que la moda es también un mecanismo de protesta.



La actriz lució una casaca confeccionada por la diseñadora peruana Sophia Lerner. En la parte trasera del atuendo, se lee: "Nos están matando". Las fotografías fueron compartidas en su cuenta de Instagram .

"Nos están matando. Nos están quemando. Nos quejamos y nos tiran gases lacrimógenos. 23 feminicidios solo en lo que va del año y 53 tentativas. ¿Y me dices que el feminismo no es necesario? No podemos ser indiferentes, no podemos aceptar un mundo así donde el terror prevalece", es uno de los mensajes que se lee en esta plataforma social.



Denegri no desaprovechó la oportunidad para contar los detalles de cómo se elaboró el atuendo. "Pensábamos en cómo utilizar la moda como medio de protesta y acá estamos. Gracias @sophialerner por dejarnos intervenir tu pieza con esta frase que me hace temblar: #nosestanmatando. Tú me dices feminazi, yo te digo: 693170 mujeres afectadas por agresión sexual", puntualizó.