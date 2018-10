Aleks Syntek es acusado de acoso por un menor de edad

El cantante mexicano Alek Syntek se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que un joven británico de 17 años denunciara haber sido acosado por él a través de mensajes sugerentes enviados a su cuenta de Instagram.

El usuario Lemon Brick publicó hace poco en sus historias un video que reúne las presuntas conversaciones que habría tenido con el cantante mexicano. En ellas se observa que el músico le escribe y le envía fotos de su concierto para demostrarle que es famoso.

Pero en un momento de la conversación el joven le pregunta al supuesto perfil del músico por qué un artista con tanta notoriedad hablaba como jóvenes como él. Syntek respondió que le gustaba mucho la música británica y añadió: "Me gustan los chicos lindos como tu".

"¿ Lindos?" , preguntó Lemon Brick, para recibir la respuesta del cantante: "¿Eso es malo? Oh, sexy jaja".

"Eso es peor", respondió el muchacho.

Supuestas conversaciones de Aleks Syntek. Supuestas conversaciones de Aleks Syntek.

Pero la historia entre ambos no habría acabado allí. En otras de las publicaciones , Lemon Brick publicó que Syntek le pidió -presuntamente- que borrara todo ya que los hechos podrían "destruir a su familia".

Aleks Syntek Aleks Syntek

"Hey, amigo, sinceramente no recuerdo esta conversación contigo pero obviamente fue una broma inocente y te ofrezco disculpas. Tengo una familia. Dos niños hermosos y una encantadora esposa y nos están poniendo en peligro. Puedes destruir una buena y bonita familia con ese post que exhibes en tus historias. Si tu eres una buena persona, un buen ser humano, deberías quitar ese post que me involucra. Espero que estés consciente de lo que estás haciendo. Gracias, amiguito".



Lejos de aceptar el pedido, Lemon le contestó que solo buscó "mostrar al mundo lo que me escribiste. Lo aterrador que fue".

"¿Con cuántas otras personas has intentado esto? No te atrevas a hacerme sentir culpable con tu familia. Yo sólo le estoy mostrando al mundo lo que me escribiste. Lo aterrador que fuiste. Tu familia no es mi responsabilidad, debiste pensar en ellos antes de hacer lo que hiciste", escribió.

El cantante mexicano no se ha pronunciado sobre las declaraciones.