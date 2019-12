Anahí de Cárdenas publicó en su cuenta de Instagram un video en el que relató el proceso de su primera quimioterapia y generó diversas reacciones, entre ellas la del cantante Alejandro Sanz.

“Me siento muy afortunada y muy agradecida desde que empezó este proceso porque he tenido el privilegio de ser atendida por los mejores doctores de este país. Por tener un seguro oncológico que me ha funcionado de manera extraordinaria y del trato que he recibido, cada vez que he ido a las clínicas, que han sido varias”, escribió junto al clip de Instagram.

La publicación de la actriz de “No me digas solterona” provocó que no solo sus fanáticos le dejaran mensajes alentadores, sino también diversas figuras del espectáculo como Daniela Darcourt, Guillermo Castañeda, Juan Carlos Rey de Castro, Laura Spoya, Yirko Sivirich, Giuliana Rengifo entre otros.

Sin embargo, el comentario que se robó la atención fue el que dejó el cantante español Alejandro Sanz, quien escribió: “Eres una jefaza. Dale duro que tú puedes”.

“Gracias, acá vamos, metiéndole con todo”, fue la respuesta de Anahí al comentario del intérprete de “Corazón partió”.

La artista peruana viene ganándose la admiración de más de uno por su lucha y entereza para combatir el cáncer de mama que padece. Días atrás, Anahí sorprendió a todos luego que en Instagram compartiera una fotografía en la que mostró la cicatriz que le dejó la mastectomía a la que se sometió, la imagen fue acompañada de un poderoso mensaje de amor propio.