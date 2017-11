Una noche de ensueño. El cantante Alejandro Sanz fue distinguido como Personalidad del Año por la 'Academia Latina de la Grabación' en el marco de los Grammy Latino en la que el intérprete de ‘Corazón partio’ escuchó sus éxitos en voces de los más grandes artistas latinos.

La cantante Natalia Lafourcade abrió el show con el tema "No es lo mismo", mientras que Juan Luis Guerra convirtió "Desde cuando" en bachata y Residente hizo su versión rap de "Looking for paradise". Por su parte, Santiago Cruz y el cantautor peruano, Gianmarco , interpretaron "La música no se toca" y felicitaron al cantante español por su destacada trayectoria.

A su turno David Bisbal, Mon Laferte y Rosalía interpretaron "El alma al aire", "Mi soledad y yo" y "Cuando nadie me ve", respectivamente. El himno "Amiga mía" se escuchó en la voz de Luis Fonsi, "La forma del corazón" en la de Niña Pastori, mientras que los hermanos Jesse y Joy cantaron "Siempre de noche".

"Cuando era un niño tuve un sueño, después una guitarra, un acorde, un verso, un miedo, una necesidad, una canción y me puse a cantar", expresó Alejandro Sanz en su discurso.

"Debemos soñar en alto y soñar despiertos (...). Un sueño me trajo aquí y hoy aquel niño que fui donde quiera que esté le da las gracias a todos ustedes", añadió el ganador de 20 Grammy Latino y tres Grammy.