Durante una entrevista en el programa “Ventaneando”, Alejandra Guzmán fue consultada sobre su salud psicológica, luego que recientemente su hija Frida Sofía señalara que fue víctima de supuesto abuso sexual por parte de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán.

Sin entrar mucho en detalle respecto a sus problemas familiares, la intérprete de “Eternamente Bella” contó a Pati Chapoy que actualmente está tomando terapia psicológica y está siendo tratada con antidepresivos.

“(Estoy) con meditaciones que me han ayudado muchísimo a enfocarme. Estoy también con una terapeuta y ella me está ayudando, me dio antidepresivos porque lo necesito, pero estoy vertiendo todo mi ser en el arte; he estado escribiendo, he estado pintando mucho”, dijo en una entrevista virtual.

“Yo he decidido estar en paz conmigo misma y dejarle las cosas con las que no puedo a Dios, y salir adelante y salir a cantar con todas las ganas que tengo. Hacer una catarsis de todo lo que tiene mi corazón y mi alma con todo lo que me ha dolido hasta el fondo de mi corazón”, añadió.

Sin mencionar el nombre de Frida Sofía, agregó que “no ha sido fácil, pero estoy tranquila porque sé la verdad y porque tengo fe en que pueda yo ayudar de alguna manera”, aseguró Guzmán, agregando que “esta es la prueba más dura de mi vida y a veces uno no entiende las maneras que hay para llegar a algo”.

Al ser consultada sobre su padre, Alejandra señaló que el intérprete se encuentra mucho mejor en medio de la dolorosa situación que vive tras la denuncia de Frida Sofía.

“Mi papi ya está mejor, hemos estado hablando mucho. Yo sé por lo que está pasando, porque es una situación muy dolorosa; yo he estado también en esta situación durante años y es muy difícil porque estoy en medio de dos grandes amores míos, de mi vida”, confesó.

La mexicana expresó sus deseos en que pronto sus problemas con Frida se solucionen. “Creo que esto se va a resolver porque sé quién soy realmente, siempre le he dado todo lo que he podido a mi hija y la amo con toda mi alma, pero sí me preocupa, me preocupa mucho. (…) Le mando luz cuando hago mis meditaciones y soy la que más quiero que esto se solucione, pero también mi papá tiene derecho a defenderse”, agregó.

