Alejandra Guzmán presenta canción a pocos días de conciertos en Perú: una autobiografía (VIDEO)

'No se vale llorar', la más reciente canción de Alejandra Guzmán fue presentada el viernes 15 de noviembre a pocos días de sus presentaciones en el Perú.

El tema autobiográfico nos recuerda que, aunque la vida pueda ser dura, siempre hay una oportunidad para reinventarse.

En esta nueva propuesta musical, la llamada 'reina del rock' nos invita a sumergirnos en una experiencia única que, a través de una narrativa visual poderosa, refleja las diferentes etapas de su vida y carrera.

Alejandra Guzmán se presentará el 28 de noviembre en el Jardín de la Cerveza de Arequipa y el 30 en Lima, en el Costa 21.

'NO VALE LLORAR'

El nueva tema es un canto a la resiliencia y a la superación personal, una declaración de empoderamiento, y la necesidad imperiosa de "comenzar de cero" cuando es urgente.

Siempre fui esa loca que no

Le tuvo miedo a la vida

La dura, la rebelde

La mala hierba la que creía

Gané y perdí batallas

Me hice amiga de mis heridas

Jugué a ser buena y mala

Reírme de ese drama del día

Yo ya aprendí a soltar

A no esperar de más

A comenzar de cero y no

Mirar atrás

Alejandra ha enfrentado en su vida una lucha constante con las drogas y el alcohol, adicciones que dice haber superado. Además, su estado de salud se ha visto seriamente afectado por una inyección de polímeros en los glúteos que recibió en 2009. Para superar el daño causado por este procedimiento, la artista se ha sometido a cerca de 50 operaciones en los últimos once años.

Pero quizás su mayor dolor sea la distancia con su única hija, Frida Sofía, quien la ha acusado de maltrato psicológico y abandono. Aunque no hay reconciliación a la vista, la popular artista de 56 años se ha refugiado en su música y en ofrecer conciertos en distintas partes del mundo, donde ha llenado diversos espacios.

Sentimentalmente, tampoco le ha ido bien. Hasta donde se sabe, luego de muchos fracasos amorosos, ahora está sola. En esta canción dice precisamente: "Le sigo cantando al amor... Por si me llega algún día".

Y aunque todo salga mal

Yo lo voy a celebrar

Porque todo viene y va

Lo que sube, tendrá que bajar

Lo que debes lo tendrás que pagar

Y aquí no se vale llorar

Hay tequilas pa olvidar

Y la noche pa bailar

El mal de amores en viernes no va

Aquí no se anda sentimental

Y aunque todo salga mal

Yo lo voy a celebrar

Porque todo viene y va

Lo que sube, tendrá que bajar

Lo que debes lo tendrás que pagar

