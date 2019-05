Hija de Alejandra Guzmán confirma que su mamá esta con su expareja [VIDEO]

Escándalo. Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, en conversación con el programa 'Suelta la Sopa', confirmó que su madre tiene una relación su ex pareja Christian Estrada.

Pese a esta revelación, Frida señaló que este no fue el motivo principal del distanciamiento con su mamá, ya que asegura no es la primera vez que su madre se involucra con alguna ex pareja.

"Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible", precisó.

"Lo que él tiene con mi mamá no es lo que me tiene separada de ella, esto simplemente me va a alejar más de mi madre", agregó.

ESTRADA LO NIEGA

Por su parte, Christian Estrada, la 'manzana de la discordia' en esta historia, emitió un comunicado en Instagram negando el romance.

"No tengo, ni tuve, ni tendré ninguna relación personal con la señora Alejandra Guzmán; a ella al igual que a ustedes les expreso todo mi respeto", resaltó.