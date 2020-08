Días atrás Alejandra Baigorria se mostró fastidiada con las predicciones de Reinaldo Dos Santos y lo calificó de “farsante”. Ahora, en la reciente emisión del programa “En boca de todos” la chica reality y el famoso ‘profeta de América’ se reencontraron y se mostraron un poco incómodos.

Alejandra Baigorria, al ser consultada por los conductores sobre su relación con Said Palao, señaló que era muy pronto para formalizar y que lo mejor es conocerse más, y agregó el comentario que hizo Reinaldo Do Santos sobre ella y sus experiencias en el amor.

“Si en algo por primera vez coincido con Reinaldo, es que nosotros nos estamos conociendo y tenemos que ir paso a paso, no podemos ser enamorados de un día para el otro, sin conocerse y peor, como Reinaldo dice, que yo soy la peor en el amor, imagínate”, dijo.

Ante sus declaraciones, el programa enlazó al brasileño y este se reafirmó que Baigorria era “intensa”. “Sí es verdad, ella es intensa en el amor. Pero creo que las persona es lo que es y defiende su punto de vista y uno no tiene que cambiar, uno no tiene qué es bueno, qué es malo, uno tiene que aceptar lo que es y punto. Ella es un poco intensa; sí, señor, y no voy a retirar mis palabras”, sostuvo.

Alejandra respondió inmediatamente: “Soy intensa no solo en el ámbito del amor, soy intensa en mi trabajo, son intensa en lo profesional, soy perfeccionista, soy una mujer que siempre decide lo que quiere y si tengo que ser intensa para conseguir lo que quiero, lo voy a ser y esa es mi esencia y la gente no debe cambiar su esencia porque así soy yo, así nací y quien me quiere así, bienvenido y quien no, chau, chau”.

Además, Alejandra Baigorria añadió que el “profeta de América” nunca le ha dado certezas sobre su futuro: “A mí lo que me molesta de Reinaldo es que nunca es claro, que me diga: sí, no, verde, azul. Pero que no me diga las cosas a medias y siempre todo es negativo hacia mí, no sé si hay algo positivo que él ve”.

Alejandra Baigorria se enfrenta a Reinaldo dos Santos por "predicciones" sobre su vida.

