La chica reality Alejandra Baigorria se muestra emocionada en sus redes sociales tras la sorpresiva pedida de mano que le hizo Said Palao durante un viaje que hicieron a Filipinas.

Además de compartir el video de su pedida, la modelo aprovechó para inundar sus redes con todos los detalles de lo que fue este gesto de Palao. A través de sus historias de Instagram, la empresaria mostró el antes y después de la propuesta que la convierte en la futura esposa del integrante de ‘Esto Es Guerra’.

“Te amo, este lugar quedará en mi corazón por siempre”, “Nuestra historia, nuestro amor, nuestros tiempos. Te amo”. “Nunca sueltes mi mano. Te amo”, fueron algunos de los mensajes que dejó la ‘Rubia de Gamarra’.

“Estaba demasiado nerviosa, no sabía qué hacer, sentía algo en mi barriga. Me reía y lloraba al mismo tiempo, no se imagina los sentimientos en ese momento”, reveló en otra historia.

¿Cómo se conocieron?

Alejandra y Said se conocieron en el 2014 en el set del exitoso reality ‘Combate’. Sin embargo, en ese momento ambos se encontraban en una relación formal. Mientras la rubia tenía un romance con Mario Hart, Palao se encontraba en un romance con Macarena Vélez.

Seis años después, en el 2020, los futuros esposos fueron captados por las cámaras de Magaly Medina durante una parrillada en la casa de Palao en Miraflores por Fiestas Patrias. Tras varios meses saliendo, la pareja decidió formalizar.

