Alejandra Baigorria soprendió a todos con su regreso a Combate este lunes, luego que hace casi un mes renunció al reality tras ser suspendida por ensuciar con bronceador la ropa de su expareja Mario Hart.

Alejandra Baigorria llegó al set del 'Combate' a bordo de una limusina, vistiendo un elegante y ceñido traje negro, acaparando las miradas de muchos de los 'combatientes', así como del público.

Durante su presentación en 'Combate', Alejandra Baigorria se mostró bastante nerviosa y emocionada por su reingreso y por reencontrarse con sus antiguos compañeros.

"Creo que no hay mucho qué decir, estoy contenta de regresar (…) Mi familia me inculcó que si uno comienza algo debe terminarlo, así a veces uno sienta que no puede o no debe y creo que si yo ingresé hace 4 años a 'Combate', me comprometí con este canal (…) Entré por la puerta grande y tengo que irme por la puerta grande", comentó Alejandra Baigorria.

"Me quedé con un sinsabor de no estar en una final, cosa que nunca me había pasado… Estoy aquí para competir y dar todo por mi equipo rojo (…) Estoy contenta y feliz de estar acá en *'Combate'*", agregó.

Asimismo, Alejandra Baigorria no pudo evitar ser consultada sobre su relación amorosa con Guty Carrera y aseguró que se encuentra en una etapa feliz de su vida.

“Estoy pasando por una etapa de mi vida súper feliz y aprovecho para mandarle un beso a mi amor, que me debe estar mirando”, finalizó Alejandra Baigorria.