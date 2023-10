A pesar de las victorias económicas en su vida, Alejandra Baigorria no está pasando un buen momento, ya que siempre suele ser víctima de las críticas a su relación, una que ¿podría acabar en cualquier momento?

Ante tanta censura y cancelación de hasta sus propios seguidores por el vínculo con Said Palao, la empresaria estalló y pateó el tablero al afirmar que nada dura eternamente y que, si vuelve a estar soltera, seguirá estando bien.

“Los que me quieren estarán felices porque yo estoy feliz, ya sea con Said o lo que sea, aunque mucha gente me dice que él me va dejar”, confesó la ‘rubia de Gamarra’ en un momento donde su estabilidad emocional se quebró.

Luego, ‘Ale’ continuó y afirmó que no sabe si su relación será “para siempre o no. Probablemente, como en todos los casos, en algún momento nos separaremos. No lo sé, yo solo vivo el momento”.

Con estas palabras, la excombatiente intentó mostrarse fuerte y hacer ver que podría resistir todo lo que le depare el destino, inclusive una separación: “Yo estoy feliz y eso es lo que me importa. Después, ¿quién sabe?





