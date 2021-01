La integrante de ‘Esto es guerra’, Alejandra Baigorria emocionó a sus seguidores al calificar a su actual pareja Said Palao como el hombre de su vida.

Así lo dijo para América Espectáculos donde señaló que le sorprendió que Said Palao le pidiera ser su enamorada cuando ambos realizaban el salto en paracaídas.

“Ni por aquí me lo imaginé, pero bueno le nació y yo soy la más feliz… Ahora es el hombre de mi vida, yo la verdad vivo mi momento día a día. Ahorita es la persona que quiero, con la que estoy feliz, con la que disfruto y esperemos que sea para mucho tiempo más”, señaló emocionada la guerrera.

Además, la empresaria explicó cómo se animó a saltar junto a Said Palao, luego de protagonizar múltiples ataques de pánico cada vez que le tocaba un reto de altura en el programa.

“Ni yo me lo creo. Fueron varios días en los que Said y Hugo (García) se metieron en un curso para sacar una lincencia de paracaidistas y soltar solos. Yo les dije: ‘No los voy a acompañar, ni sueñen’, y efectivamente no iba. Luego me metí en el simulador, y dije ya. La primera vez me puse muy tensa, cerré los ojos, luego dije: ‘No, tengo que hacerlo por segunda vez porque no da miedo’. Y así lo hice, venciendo mis miedos”, declaró Baigorria.

