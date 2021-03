La integrante de ‘Esto es guerra’, Alejandra Baigorria dejó en claro que su relación con Said Palao su compañero de reality va muy bien, sin embargo se quejó por las críticas que recibe por el manejo de su relación en redes sociales.

Así lo declaró en un video publicado en sus historias de Instagram donde contestó diversas preguntas de sus curiosos seguidores. Uno de ellos le preguntó cómo va su relación con Said, y en ese momento aprovechó para aclarar su situación amorosa.

“Mi relación va súper bien a nuestra manera. Estamos felices. Yo estoy cansada, porque he escuchado hace poquito que dice: ‘Ay Alejandra es intensa, lo graba por qué se graba, por qué toma fotos’. Y cuando no lo estuve haciendo, dice: ‘Ay se pelearon, terminaron’. Decídanse”, dijo Alejandra Baigorria.

“Saben qué pasa, que la gente no está contenta con nada. Si no cuelgo fotos con Said o no lo grabo o no estoy en su casa, dice: ‘Se pelearon o terminaron’. Y ahora que hice algunas historias molestándolo, dice: ‘Ay que Alejandra es intensa, que lo graba mucho’”, agregó la guerrera.

La empresaria de Gamarra sea animó a confesar lo buen hombre que es su enamorado tanto en su relación amorosa como de negocios.

“Lo voy a decir en una sola palabra: es un hombre bueno, realmente bueno y eso ahora es difícil de encontrar tanto de amistades como persona para negocio. Una persona sincera y honesta es difícil y es el muy bueno”, señaló Alejandra, quien publicó una bella foto con inédita junto a Said para alegría de sus seguidores.

Alejandra Baigorria solicita apoyo al Gobierno para las Pymes

La semana pasada, la empresaria de Gamarra aprovechó sus redes sociales para quejarse por el mínimo aforo que permitirá el gobierno ingresar a las tiendas desde este 1 de marzo como medida de prevención para mitigar los contagios de COVID-19.

“Quiero hablar de las restricciones que tendrá la cuarentena que se abrirá. Creo que no están pensando en las pequeñas empresas, que son el motor de la economía del Perú. Por las estadísticas que estuve leyendo cerca del 40% del PBI es dado por las pequeñas empresas. Es decir, por los emprendedores, gente como nosotros que somos pequeños. Entonces, cómo nos va a limitar y llevarnos a la quiebra. ¿Acaso los centros comerciales nos van a cobrar el 20% del alquiler?, ¿solo el 20% del mantenimiento?, ¿las empresas de luz nos van a cobrar el 20%? ¡No será así!”, dijo preocupada Alejandra Baigorria.

“Lo que pasará es que nos vamos a ir a la quiebra y nos vamos a ver obligado a cerrar y sobre todo lo que a mí más me duele es botar gente, dejar gente desempleada que necesita trabajar en estos momentos. Sobre los aforos en Gamarra las tiendas tienen entre 4 m2 y 9 m2 las tiendas grandes, una tienda grande tiene un aforo de 5 personas el 20% es una persona, ¿y la vendedora? ¿Cómo va a vender? ¿Alguien me puede explicar?”, señaló indignada.

Alajendra Baigorria aseguró que las pequeñas empresas dan cerca del 80% de empleos a la población económicamente activa. “¿Ustedes saben cuánta gente será despedida y se quedarán sin trabajo porque las Pymes van a cerrar? Una peluquería de dos o tres sillas un restaurante chico con el 30% de aforo, ¿acoso trabajarán con media silla?”, dijo.

