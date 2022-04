La joven empresaria y conductora de televisión, Alejandra Baigorria, lamentó la separación de Mario Irivarren y Vania Bludau debido a que ambos son sus amigos. Por eso, los llamó para poder apoyarlos en este duro momento.

“Imagino que han tenido problemas, imagino que no han estado yendo bien la relación. Yo los quiero mucho a los dos y bueno si es para bien de los dos. He escuchado mucha gente que está hablando, que es armado, que es para figurar y yo puedo dar fe que no es así. Puedo dar fe porque Mario jamás se prestaría y Vania menos para armar una cosa así, no lo necesitan tampoco”, señaló para América Espectáculos.

También contó que se encontró con Mario Irivarren durante la celebración del cumpleaños de su pareja, Said Palao, lo vio con buen semblante, pero triste por la ruptura.

“A Vania sí le escribí, no me gusta estar molestando porque es un momento al que a uno no le gusta estar con nadie, pero Vania sabe, le escribí que la quiero mucho, que cualquier cosa cuente conmigo. A Mario lo ví ayer en el cumpleaños de Said, está tranquilo, pero obviamente triste, eso es normal”, comentó.

Mario Irivarren y Vania Bludau terminaron su relación la semana pasada, la modelo usó su cuenta en Instagram para anunciar la separación, que al parecer habría sido en buenos términos.

Alejandra Baigorria lamenta fin de relación de Mario y Vania https://www.americatv.com.pe/noticias/

VIDEO RECOMENDADO

Mario Hart quiere que su hijo se llame igual https://www.americatv.com.pe/noticias/