Alejandra Baigorria sobre boda con Said Palao: "Ya tenemos fecha y local"

Será una boda por todo lo alto. Alejandra Baigorria reveló, de una vez por todas, que ya tiene todo listo para su matrimonio con Said Palao, con quien se comprometió en enero de 2024.

Como se sabe, después de más de tres años de relación, la pareja decidió dar el siguiente paso en su relación. Por ello, más de uno se alegró de que la empresaria pase a la lista de casadas.

"Te amo, este lugar quedará en mi corazón por siempre", "Nuestra historia, nuestro amor, nuestros tiempos. Te amo". "Nunca sueltes mi mano. Te amo", fue uno los mensajes que Baigorria compartió en sus redes sociales.

Ahora, la pareja, que ha sido muy reservada sobre los detalles del evento, se prepara para su gran día.

"Ya tenemos la fecha, el local, ¡todo! Los otros detalles, todavía no. Tengo que correr. Pero de que me caso, me caso. Si no hay un terremoto o algo que derrumbe el mundo, me caso", dijo Alejandra a 'América Espectáculos'.

A pesar de la emoción por su boda, la empresaria se encuentra muy ocupada con sus proyectos, incluyendo un próximo viaje a Chile, por lo que aún no ha probado ningún vestido de novia. En cuanto a la posibilidad de convertirse en madre, aclaró: "Primero el matrimonio".

Por otro lado, Said adelantó que se encontraban en plena organización de su matrimonio. Además, confesó sus ganas de ser padre. “Quiero un hombrecito para empezar”, dijo para 'Amor y Fuego'.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO