La empresaria Alejandra Baigorria, recientemente comprometida con Said Palao durante un viaje a Filipinas, sorprendió a sus seguidores al revelar que no tiene planes de celebrar el Día de San Valentín.

A pesar de la efervescencia previa al 14 de febrero, la chica reality ha revelado en sus redes sociales que, desde que cumplió 30 años, considera el día del amor como “un día comercial más”.

“Ustedes me dirán loca, pero no celebro los 14 de febreros... es como para mí un día más, es un día comercial más, en realidad. Said y yo desde que iniciamos la relación, yo fui la de la idea de que no hay que festejar mesarios, nada que un año y un mes, un año y tres meses, no. Solamente por ahí que cumplíamos un año más y eso”, expresó la ‘Rubia’ de Gamarra, dejando claro que es una decisión conjunta con su pareja.

Aunque respeta la elección de quienes disfrutan de festejar este día, la empresaria considera la celebración como “una tontería” y no cambiará su perspectiva, desvinculándose de las tradicionales muestras de afecto con regalos y cenas románticas.

“Nadie está regalando cada mes, me parece una tontería a mí, pero cada una tiene su propia forma de pensar. Igual el día de los enamorados, pienso hacer una parrilla familiar, algo lindo y ya, pero nada porque sea 14 de febrero, ni me visto de rojo ni hacer corazoncitos porque no es algo que me mate”, expresó.

