Alejandra Baigorria se reunió con el alcalde de La Victotira, George Forsyth, para sacar adelante un taller para la confección de mascarillas ante la emergencia por el coronavirus (COVID-19).

En un video publicado por Rodrigo González 'Peluchín’, se aprecia como el alcalde victoriano elogia a la chica reality.

“Hemos hecho realidad el taller textil. Alejandra es recontra chamba”, dijo el burgomaestre.

También el excondutor de 'Valgame Dios’ preguntó a sus seguidores si Baigorria y Forsyth harían linda pareja, ya que ahora están trabajando juntos por una buena causa.

Alejandra recibe ayuda de George en confección de mascarillas

En este taller se elaborarán 100 mil mascarillas que serán donadas al Ejército y la Policía, así como funcionarios de la municipalidad y los vecinos.

“NO TODA EN LA VIDA ES GANAR”

Ya desde hace varios días, Baigorria anunció que ponía su local a disposición para fabricar estos implementos —tan escasos en los últimos tiempos— para entregarlos a los más necesitados. Días después, las mascarillas ya se están fabricando.

El último martes compartió una imagen en su taller junto a su personal trabajando arduamente. “No todo en la vida es ganar, también hay que sacrificar y donas, ayudas a los que más nos necesitan en esta gran crisis que atraviesa nuestro amado Perú”, comentó la integrante de ‘Esto es guerra’.

"Pido que seamos conscientes, hay gente que está pasando hambre... sin tener ninguna protección (mascarillas, guantes) contra el #covid19.. Mi granito de arena esta aquí... Pero siento que no es suficiente quiero hacer más”, agregó en su mensaje de Instagram.

Finalmente la modelo hizo un llamado a obedecer las normas impuestas por el gobierno para evitar el contagio del coronavirus.

“Si TODOS no ayudamos, no nos unimos, no acatamos reglas ESTO SERÁ PEOR... por favor, de corazón, EMPATÍA con los más vulnerables.. Ayuda y #QUEDATEenCASA....”, culminó.

