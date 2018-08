Alejandra Baigorria presentó públicamente a su nuevo amor

¡Llegó el amor! La integrante de ‘Esto es guerra’, Alejandra Baigorria presentó en un evento público a su nuevo galán, el empresario, Arturo Caballero.

La empresaria aseguró en una entrevista para el diario Trome , que toma la relación con calma, por eso hasta el momento no piensa en tener hijos ni en casarse.

“Ahora una es más madura y tomo las cosas con calma. Es mejor tenerlo cuando las cosas estén estables y sienta que no le faltará nada a mi bebé. Recién voy a cumplir 30 años, así que pienso que a los 32 es una buena edad para tener un hijo”, señaló la ‘guerrera’.

“(¿Si será un buen padre?) Claro, pero mejor no me adelanto, ya aprendí. Él tiene dos hijitos y no quiero presionarlo. Ahora no me siento lista porque tengo muchos proyectos, que empezarán a salir a fin de año. Primero quisiera casarme y luego tener mis hijos”, añadió Alejandra Baigorria.