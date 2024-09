Alejandra Baigorria descarta amistad con Domínguez: "Una de las peores personas"

Alejandra Baigorria no dudó en revelar a quién elegiría si tuviera que escoger una orquesta de cumbia para su boda con Said Palao. La empresaria descartó a Christian Domínguez y optó por Pamela Franco. A continuación, te contamos los motivos detrás de su elección.

Todo empezó en el cuestionario durante su visita al set de Rodrigo González y Gigi Mitre.

La empresaria fue consultada sobre si elegiría a la orquesta de Christian Domínguez o a Pamela Franco con Alma Bella para que se presente en su boda con el chico reality.

La popular 'Gringa de Gamarra' no dudó en elegir a la cumbiambera, ya que consideró que Domínguez fue el que inició todo el escándalo de Christian Cueva y Pamela López.

"Definitivamente, si tengo que elegir uno, me voy por Pamela Franco porque la verdad que Christian Domínguez, para mí, es el que inició todo, el carro rana es el que desató toda una bomba", dijo Ale en el programa 'Amor y Fuego'.

Pero eso no es todo, ya que la rubia dejó en claro que una persona como Christian Domínguez jamás sería su amigo.

"Christian Domínguez, que pasa 'piola' porque salieron mil cosas otras, pero en verdad Christian -para mí- una de las peores personas", manifestó Alejandra.

Finalmente, la modelo reveló que el cumbiambero no le genera confianza, a diferencia de Pamela Franco. "Uno puede equivocarse una vez, ya dos, pero ya no te pases. Es una persona que a mí no me inspira ni confianza, ni buena vibra, ni como amigo, ni como nada. Entonces, no sería una persona que metería a mi boda todavía", agregó.

