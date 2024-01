Alejandra Baigorria regresó al Perú la semana pasada luego de sus románticas vacaciones en Filipinas donde Said Palao le pidió matrimonio frente al mar después de casi tres años de relación.

Como era de esperarse, la empresaria de Gamarra no pudo evadir las preguntas de la prensa y no dudó en hablar sobre su pedida de mano, una boda que podría concretarse más pronto de lo que todos piensan.

Durante una entrevista con ‘América Espectáculos’, Ale Baigorria presumió su anillo y confesó que sus familiares ya le recomendaron iniciar con los preparativos de su matrimonio.

Al ser consultada sobre si la ceremonia podría ser televisada al mismo estilo de otras famosas parejas como Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi o Gisela Valcárcel y Roberto Martínez, la modelo no pudo descartarlo, pero lo que sí dejó en claro es que no escatimará en gastos.

“Así sea televisada o no, igual lo van a sacar, así que vamos a ver cómo lo hacemos, pero sí quiero que sea a lo grande. A mí no me molesta que sea televisada y que rajen lo que tengan que rajar, no me importa, mientras yo sea feliz”, dijo Alejandra.





