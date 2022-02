Los jóvenes empresarios y figuras de la televisión, Alejandra Baigorria y Said Palao se han convertido en una de las parejas más sólida del medio, por eso muchos les preguntan sobre una futura boda.

Así lo hicieron los conductores del programa ‘En boca de todos’ hasta donde la pareja se presentó para contar algunos detalles sobre su relación. La sorpresa de la tarde fue la presencia de la señora María Rosa, madre de Said, quien dio su bendición para una futura boda entre ambos.

Todo ocurrió cuando Said, Alejandra y la señora María Rosa participaban en una secuencia del SI o NO, al excombatiente le preguntaron si se ha pensado casar el 2023 y él respondió que “no”.

De inmediato, Alejandra Baigorria aseguró que ambos tienen muchos planes de trabajo y sería complicado realizar un evento tan importante este año o el próximo. Sin embargo, Said sorprendió a la empresaria aclarando que sí podría casarse este año con ella.

“Nuestra relación está súper fuerte y sólida, creo que llegará el momento y de repente pasa (boda) este año o el próximo año. Yo creo que eso es lo que pasará en un futuro porque cuando estás bien con una persona la vas a querer como compañera de vida”, confesó el hermano de Austin Palao.

Ante la respuesta, su madre María Rosa celebró la decisión de su hijo y dio su bendición para que la pareja se una en matrimonio.

“Los veo supercomprometidos, tienen una relación muy bonita, es una pareja linda, muy cómplices. Yo veo muy posible que para el 2023, no sé cuándo porque como dicen Said y Alejandra, están haciendo sus cosas, pero es muy probable que sí (se casen), los veo consolidados”, expresó emocionada la madre de Said Palao.

Said Palao confesó que no pensó casarse con Alejandra Baigorria para el 2023, pero segundos después sorprendió a su pareja al confesar en vivo que no descarta proponerle matrimonio este año 2022 o en todo caso el próximo año. (Fuente: América TV)

