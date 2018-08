Alejandra Baigorria llora al ver a su pareja en televisión por esta razón [VIDEO]

La modelo Alejandra Baigorria siempre comentó que a su pareja Arturo Caballero no le gustan las cámaras de televisión y esta tarde se emocionó hasta las lágrimas al verlo en el programa 'En boca de todos'.

Aunque el novio no quiso hablar, no se corrió de las cámaras del programa que lo enfocaron. Él se mostró un poco nervioso, pero muy sonriente. Ante ello, la empresaria comenzó a llorar.

"Yo lloro de felicidad porque sí estoy feliz y es buena persona. A él no le gusta este mundo, entonces a mí me sorprendió que se deje grabar y eso es importante para mí, pero entiendo y respeto su posición y me emociona saber que está aquí y comparte lo que yo hago", dijo la 'rubia' entre lágrimas.



Cabe resaltar que Alejandra Baigorria y Arturo Caballero ya tienen un año de relación.