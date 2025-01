Alejandra Baigorria llora por el intenso frío en su viaje a Noruega

La modelo Alejandra Baigorria inició el 2025 con un viaje soñado a Noruega junto a su prometido, Said Palao, y su hermano menor. Sin embargo, lo que prometía ser una experiencia mágica se tornó en un desafío personal debido a las extremas bajas temperaturas del país nórdico.

Después de celebrar el Año Nuevo en un parque de Nickelodeon, la influencer peruana continuó su travesía por Europa, pero el frío se convirtió en un protagonista inesperado.

A través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, Baigorria compartió con sus seguidores las dificultades que estaba experimentando. “Bueno, chicos, les cuento que no aguanto el frío. La gente acá en bicicleta, como si nada. Yo estoy congelada”, confesó entre risas, aunque con una clara señal de incomodidad.

Las temperaturas, que en algunas zonas descendieron hasta los -10 grados centígrados, no solo dificultaron que la empresaria disfrutara plenamente del paisaje, sino que también le provocaron un intenso dolor físico.

Uno de los momentos más difíciles para Alejandra fue su visita a la montaña Fløya. Allí, el frío se intensificó hasta tal punto que la modelo no pudo contener la frustración de no poder disfrutar del lugar con su familia.

“Escúchenme, he llorado y no puedo con el dolor de dedos. De verdad que hemos subido aquí, pero no aguanto. Ha sido una de las experiencias más lindas y una de las peores por el frío. Ay, no, mis dedos... mi nariz, no”, expresó, mostrando visiblemente el malestar físico que sufría.

La intensidad del dolor fue tal que, según relató, la llevó a las lágrimas: “He llorado. No puedo más con el frío”.

A pesar de este sufrimiento, Baigorria reconoció la impresionante belleza de los paisajes noruegos: “Es como para pasar Navidad acá, una Navidad real”, comentó mientras mostraba imágenes de los paisajes nevados. Sin embargo, el contraste entre la belleza del entorno y su malestar físico era evidente en sus publicaciones.

A pesar de las dificultades, la influencer mantuvo una actitud positiva y continuó compartiendo su experiencia con sus seguidores, quienes le brindaron numerosos mensajes de apoyo y preocupación.



