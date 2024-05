El último viernes, la empresaria Alejandra Baigorria se presentó en el programa ‘Mande Quien Mande’ para hablar sobre los preparativos de su matrimonio con Said Palao. Sin embargo, durante su participación, la chica reality recibió una sorpresa: en el set se presentó su mejor amiga de la universidad.

Claudia Ruiz, amiga de la rubia emprendedora, apareció en el programa de la conductora María Pia y protagonizó un emotivo abrazo con la futura esposa del chico reality. Baigorria aseguró entre el llanto que solo ella y sus amigas más íntimas conocen todo lo que ha sufrido para lograr el “sueño” de ser la esposa de alguien.

“Lo que me costó llegar hasta acá y que después de muchos años haya llegado el momento. Quince años lo esperé. Dios sabe por qué lo hace en este momento y con quién. Eso me hace llorar, fueron momentos muy duros en mi vida en los que yo cuestionaba y decía ¿por qué mis amigas se casan y no yo?”, expresó la integrante de ‘Esto Es Guerra’.

Además, reveló que desde que tiene 20 años de edad deseaba casarse: “Yo siempre soñé, toda mi vida, casarme como una reina, como una princesa, con estilo barroco, con la cola larga, es lo que quiero y Said está super feliz”, añadió la expareja de Mario Hart.

Alejandra Baigorria LLORA al hablar de su matrimonio con Said Palao.

¿Cómo reaccionó la hija de Said Palao tras enterarse de la pedida de mano?

El círculo íntimo de Alejandra y Said ha manifestado su emoción por el gran paso que dio la pareja en su relación, pero sin duda, una de las reacciones más esperadas era la de la pequeña Caetana.

De acuerdo con el video, la pequeña no podía creer la noticia, por lo que se asombró cuando vio el anillo de compromiso que su papá le regaló a Alejandra. Además, expresó su emoción con algunos saltos que hicieron reír a la pareja.

