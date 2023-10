La exintegrante de ‘Esto Es Guerra’, Alejandra Baigorria, no soportó las críticas contra su pareja, Said Palao, quien ha sido señalado como “vividor” y “mantenido”, luego de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ mostrará que el departamento en el que conviven solo se encuentra a nombre de la exchica reality.

La empresaria rompió en llanto al ser consultada sobre cómo la hacían sentir este tipo de comentarios: “Me pongo medio sensible porque me molesta y me duele mucho que lo ataquen a él de esa manera, porque es un gran hombre y yo soy feliz con él. Al final, nadie más tiene que opinar, meterse. El dinero no es lo más importante en la vida, sí es fundamental, pero no da la felicidad”, expresó durante un enlace con ‘Mande Quien Mande’.

Durante el EN VIVO también comentó que llevan muchos años de relación y que el crecimiento de uno es también el del otro. También resaltó la actitud del chico reality como padre.

“Yo soy feliz, Said tiene 5 años menos que yo. Tengo 5 años más como empresaria, por crecer, no todos vamos al mismo ritmo. Todo el mundo tiene sus tiempos, sus momentos. Yo lo amo como es, un gran hombre, un gran padre, es lo más importante. Que ame a su hija, que se sacrifique. No lo muestra porque no le gusta, no lo quiere hacer, somos personas diferentes. Yo veo su trabajo, a él no le duele tanto, yo soy más sensible”, añadió.

Alejandra Baigorria llora en su nuevo departamento