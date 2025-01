Alejandra Baigorria le pide a Guty Carrera que ya no la mencione: "Ya estoy cansada"

La exchica reality Alejandra Baigorria se mostró muy incómoda por las recientes declaraciones de su expareja Guty Carrera, con quien mantuvo una relación de varios meses que terminó en denuncia.

La popular 'rubia de Gamarra' aseguró estar cansada de que el modelo peruano la mencione pues sabe que ella no dudará en responder para poder defenderse.

"Ya estoy cansada porque creo que cada vez que él (Guty) viene o algo, no hay otro tema del que tenga que hablar no sé, ¿un negocio, un emprendimiento, alguna novela o algo en lo que él esté? Siempre tiene que hablar de Melissa (Loza) o de mí, no sé, la otra ex. Entonces, yo estoy un poco cansada la verdad o sea, yo nunca hablo de él", aseguró Baigorria.

Por ello, le advirtió a Carrera que no vuelva a mencionarla durante sus intervenciones a la prensa ya que no le conviene que le recuerden las denuncias que hizo en su contra.

"¿Por qué alguien no le aconseja que simplemente, cuando le mencionen mi nombre, no diga nada? Se quede mudo, no le conviene decir, no le conviene decir", agregó.

