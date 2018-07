Alejandra Baigorria sobre Guty Carrera: "No podrá acercarse a mí por tres años"

Alejandra Baigorria aseguró que Gutty Carrera aún tiene la orden judicial de no acercarse a ella, por medidas de protección, luego que lo denunciara en 2016 por presunto maltrato psicológico .

"Él apeló a todas las medidas cautelares, pero se le negó. Por lo tanto, no puede acercarse a mí por tres años. Yo estoy tranquila, no tengo nada en contra de él, solamente no hablo de personas que no tienen nada que ver conmigo", declaró la 'rubia', quien tuvo una relación tormentosa con el hijo de Edith Tapia .

En otro momento, Alejandra Baigorria aseguró que está muy enamorada de su misterioso galán.

"No tengo nada que esconder, pero tampoco tengo que mostrar a una persona que no pertenece al medio. Él respeta muchísimo mi trabajo y prefiere mantenerse en lo suyo. Esta es una relación sería y se va encaminando bien ", sostuvo.