La llegada de Génesis Arjona a ‘Esto es guerra’ sigue levantando polvo. Primero fue con Flavia Laos y ahora es con Alejandra Baigorria con quien la panameña se enfrentó por defender su relación con Patricio Parodi .

Todo comenzó hace algunas días cuando Génesis Arjona, en declaraciones a América Espectáculos, le restó importancia a las críticas y comentarios en su contra de parte de Alejandra Baigorria.

“De ella sí he recibido palabras directas y malas caras, de todo, pero para serte sincera a mí me interesan tres pepinos lo que digan los demás”, dijo Génesis Arjona en esa oportunidad.

Sus declaraciones dieron pie a que Alejandra Baigorria le respondiera en la última edición de ‘Esto es guerra’. Así nació un nuevo enfrentamiento entre ambas.

“No la conozco, no puedo dar ninguna opinión sobre si me cae bien o mal, y mi posición la mantengo”, dijo Alejandra Baigorria, pero fue interrumpida por Mathías Brivio, quien bromeó diciendo: “(A Génesis Arjona) le importan tres pepinos lo que estás diciendo”, y la rubia empresaria replicó: “Yo hablo lo que me da la gana cuando me da la gana”.



“Yo siento que si a mí me insultan, simplemente yo no voy a responder... me resbala”, respondió Génesis Arjona al ser consultada sobre si no le pareció fuerte su mensaje para Alejandra Baigorria, quien le contestó diciendo: “En ningún momento la insulté ni dije nada. Pero yo creo que Génesis —yo sé que te importan tres pepinos— que cuando uno viene a un país que no es el suyo... creo que un poquito de humildad te caería bien”.

Alejandra Bagorria considera que a Génesis Arjona se le quedó la humildad en Panamá y señaló que es un poco complicado que exista una tregua entre ellas.