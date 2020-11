Alejandra Baigorria y Mario Hart son nuevamente protagonistas de una pelea mediática. La rubia se comunicó con el programa Amor, amor, amor para explicar por qué le manchó con bronceador el pantalón a su expareja*, tal como él lo denunció en Twitter.

['Combate': Mario Hart acusó a Alejandra Baigorria de ensuciar su ropa en el camerino]

"Bastó que un compañero mío (Israel Dreyfus) hable de mi madre y Mario Hart se empezó a reír al punto de caerle lágrimas. Estoy 100% segura que se burló de mi mamá porque no es la primera vez que lo hace. En ese momento, yo volteo y le digo a Mario que, por favor, no se burle de mi mamá. Sin embargo, vuelvo a voltear y sigue riéndose. Mi mamá se vio afectada, mi familia se vio afectada. Luego cometí un error, tenía mi bronceador a la mano y, cuando pasé por su camerino, ensucié su pantalón", aseguró Alejandra Baigorria.

[Mario Hart y Alejandra Baigorria: Robaron más de S/.13 mil de su tienda de ropa]

Asimismo, Alejandra Baigorria contó que decidió solucionar los problemas y reunió en su camerino a Marisol Crousillat (productora de Combate) y a Mario Hart para conversar sobre lo ocurrido. La 'Gringa de Gamarra' señaló que le ofreció disculpas y le pidió que no se burlara de su madre, pero su expareja reaccionó de manera violenta.

"Él en vez de arreglar las cosas, agarró el pantalón y me lo aventó en la cara con todas sus fuerzas. Me miraba con una cara de rabia y me dijo: 'sabes qué, Alejandra, te voy a hundir, te fregaste'. Marisol se quedó pasmada cuando él me agredió y fue a hablarle, pero Mario Hart empezó a gritar como loco y dijo que si no me botaban a mí, él no se iba a quedar en Combate. El rencor es de él hacia mí y no de mí hacia él", indicó Alejandra Baigorria.

Asimismo, la modelo dijo que los tuits de Mario Hart ocasionaron que sus seguidoras ataquen su vehículo. "Pasaron las horas y comenzó a poner esos tuits, lo cual generó que mi carro amanezca con las cuatro llantas reventadas. Tengo amenazas vía twitter de gente diciéndome que no salga de mi casa o me van a linchar", aseveró Alejandra Baigorria.