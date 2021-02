La integrante de ‘Esto es guerra’ y empresaria de Gamarra, Alejandra Baigorria alzó su voz de protesta contra las nuevas medidas impuestas por el gobierno para mitigar el creciente número de contagios del COVID-19.

La joven empresaria usó su cuenta de Instagram, para explicar que muchas pequeñas empresas no podrán salir de la crisis económica solo con el 20% de aforo en las tiendas. Aseguró que muchas quebrarán o tendrán que despedir a sus empleados y ella no quiere hacer eso.

“Quiero hablar de las restricciones que tendrá la cuarentena que se abrirá. Creo que no están pensando en las pequeñas empresas, que son el motor de la economía del Perú. Por las estadísticas que estuve leyendo cerca del 40% del PBI es dado por las pequeñas empresas. Es decir, por los emprendedores, gente como nosotros que somos pequeños. Entonces, cómo nos va a limitar y llevarnos a la quiebra. ¿Acaso los centros comerciales nos van a cobrar el 20% del alquiler?, ¿solo el 20% del mantenimiento?, ¿las empresas de luz nos van a cobrar el 20%? ¡No será así!”, dijo preocupada Alejandra Baigorria.

“Lo que pasará es que nos vamos a ir a la quiebra y nos vamos a ver obligado a cerrar y sobre todo lo que a mí más me duele es botar gente, dejar gente desempleada que necesita trabajar en estos momentos. Sobre los aforos en Gamarra las tiendas tienen entre 4 m2 y 9 m2 las tiendas grandes, una tienda grande tiene un aforo de 5 personas el 20% es una persona, ¿y la vendedora? ¿Cómo va a vender? ¿Alguien me puede explicar?”, señaló indignada.

Alajendra Baigorria aseguró que las pequeñas empresas dan cerca del 80% de empleos a la población económicamente activa. “¿Ustedes saben cuánta gente será despedida y se quedarán sin trabajo porque las Pymes van a cerrar? Una peluquería de dos o tres sillas un restaurante chico con el 30% de aforo, ¿acoso trabajarán con media silla?”, dijo.

“Efectivamente tenemos que cuidarnos, debemos tener las medidas, pero deben fiscalizar cada tienda, cada restaurante, cada negocio debe ser fiscalizado para que cuente con todas las medidas de seguridad como las mascarillas, el alcohol, el termómetro, pero no puedes abrir con el 20% de aforo. ¿Saben cuántas personas debo despedir? Tenemos que ser responsables y cuidarnos, pero tenemos que buscar alternativas, no podemos matar a las Pymes”, insistió.

La empresaria de Gamarra se quejó por la diferencia que hizo el gobierno al darle a los centros comerciales el 40% de aforo mientras que las pequeñas empresas solo tendrán el 20%. Exhortó que las autoridades deben fiscalizar a las empresas para que cumplan las medias de seguridad.

“Las Pymes son el motor, somos el Perú, representamos al Perú, los emprendedores representamos la economía del Perú. Somos mil oficios, somos un país de emprendedores. No dejemos que eso muera, no matemos el emprendimiento. No matemos el motor de la economía del país”, dijo Baigorria, quien envió fuerzas a todos emprendedores para enfrentar este duro reto que les toca atravesar.

